Жирков заявил, что ему трудно общаться с современной молодежью

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что ему сложно находить контакт с современной молодежью.

«Я вообще не понимаю сейчас молодежь, как и в последние годы, когда был в сборной. У молодых ребят абсолютно другие интересы. Мне вообще не о чем говорить с ними — у них какие-то другие игры. Раньше мы играли в хоккей и футбол, а сейчас у них чудовища — Minecraft и другая фигня бесполезная», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

41-летний Жирков наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и «Зенит». Игрок завершил карьеру в 2022 году.

За национальную команду Жирков провел 104 матча (4-й результат в истории) и забил 2 гола.