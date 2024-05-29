Жирков заявил, что российские игроки получали меньше легионеров

Пятикратный чемпион России Юрий Жирков поделился мнением о зарплатах в российском футболе. Он рассказал, что оклад игроков в России не выше, чем у иностранцев.

«Русским игрокам платят не больше, чем бразильцам и другим иностранцам в нашем футболе. Это все фейк, что россиянам много платят — в наше время мы получали меньше легионеров», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Ранее футболист игра за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Пять раз он становился чемпионом России и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.