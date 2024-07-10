Жирков: «В ЦСКА играл за эмблему»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что в ЦСКА играл ради эмблемы, в то время как в «Зените» — ради болельщиков.

«В ЦСКА у нас все играли за эмблему. За стрелку в «Зените»? Когда переехал в Санкт-Петербург, выступал за город и болельщиков. Мой переход был воспринят так себе, вознили небольшие прения — болельщики освистывали поначалу, но потом все стало нормально», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Ранее футболист играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Пять раз он становился чемпионом России и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.