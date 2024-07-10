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Сегодня, 20:02

Жирков: «В ЦСКА играл за эмблему»

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что в ЦСКА играл ради эмблемы, в то время как в «Зените» — ради болельщиков.

«В ЦСКА у нас все играли за эмблему. За стрелку в «Зените»? Когда переехал в Санкт-Петербург, выступал за город и болельщиков. Мой переход был воспринят так себе, вознили небольшие прения — болельщики освистывали поначалу, но потом все стало нормально», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Ранее футболист играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Пять раз он становился чемпионом России и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка УЕФА, забив победный мяч в финальном матче, а вместе со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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