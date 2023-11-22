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Сегодня, 16:40

Жирков заявил, что в Европе нет большого спроса на российских футболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков считает, что российские футболисты редко получают предложения о переходе в зарубежные клубы.

«У Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в «Гавр». Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали... Многие там в принципе и не нужны. Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в «Барселону», другого — в «Реал», а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет», — цитирует Жиркова ТАСС.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом футболиста стали «Химки», за которые он играл с января по июнь 2022 года.

С 2009 по 2011 годы россиянин выступал за лондонский «Челси». С командой он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Кроме того, Жирков играл за ЦСКА, «Зенит», «Химки», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и московское «Динамо».

Ранее Жирков заявил, что форварду ЦСКА Федору Чалову снова нужно попробовать свои силы в Европе.

Источник: ТАСС
Юрий Жирков
Футбол
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