Жиров считает ничью со «Спартаком» переломным моментом для «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Александр Жиров поделился впечатлениями от ничьей в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Игра со «Спартаком» получилась тяжелой. Мы мало контролировали мяч и больше оборонялись. Поэтому мы довольны, что удалось заработать одно очко в таком матче, особенно после болезненного поражения от «Локомотива» в прошлом туре.

Сейчас нам нужно двигаться дальше. Думаю, матч со «Спартаком» будет для нас переломным моментом, и впереди будет много позитива», — цитирует Жирова Legalbet.

После 4 матчей «Ахмат» с 3 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет 15 августа, начало — в 20.30 по московскому времени.