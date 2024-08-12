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Сегодня, 15:45

Жиров считает ничью со «Спартаком» переломным моментом для «Ахмата»

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Защитник «Ахмата» Александр Жиров поделился впечатлениями от ничьей в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Игра со «Спартаком» получилась тяжелой. Мы мало контролировали мяч и больше оборонялись. Поэтому мы довольны, что удалось заработать одно очко в таком матче, особенно после болезненного поражения от «Локомотива» в прошлом туре.

Сейчас нам нужно двигаться дальше. Думаю, матч со «Спартаком» будет для нас переломным моментом, и впереди будет много позитива», — цитирует Жирова Legalbet.

После 4 матчей «Ахмат» с 3 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет 15 августа, начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Александр Жиров
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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