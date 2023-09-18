Живоглядов: «Матч с «Локомотивом» не будет для меня принципиальным, просто очередная игра»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в 10-м туре РПЛ.

— Принципиальный матч для меня? Слушайте, нет. Это будет просто очередная игра, — приводит слова Живоглядова «Известия». — Насчет принципиальности то же самое можно сказать и про «Динамо», потому что я и за него играл.

— Это уже никто не помнит.

— Это уже никто не помнит (улыбается). Но все равно. Если по-серьезному, то и «Динамо» для меня такой же принципиальный соперник, как и «Локомотив». Даже с учетом того, что из «Динамо» я ушел давно, а из «Локомотива» — всего несколько месяцев назад. Обе команды для меня очень близкие. Поэтому очень жду этого матча с «Локомотивом». И буду рад всех видеть. Ждем и готовимся. Но сначала надо успешно сыграть со «Спартаком» в Кубке, потом с «Оренбургом» в чемпионате.

— Еще в конце позапрошлого сезона вы выходили на поле в составе «Локо» в качестве капитана. Как вы умудрились за год растерять позиции в команде?

— Ну это жизнь (смеется). Это футбол. В принципе, ничего нового тут не скажу.

— Не обидно, что «Локо» так с вами поступил?

— Я же говорю: это жизнь, это футбол. Надо ко всему профессионально относиться. Никаких обид нет.

Живоглядов выступал за «Локомотив» с лета 2019 года, перейдя из «Уфы». В июле 2023-го 29-летний россиянин перешел в «Пари НН».

В минувшем сезоне Живоглядов провел за «Локомотив» 21 матч, в которых отметился 5 результативными передачами.