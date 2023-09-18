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РПЛ

Сегодня, 03:51

Живоглядов: «Пари НН» находится в первой десятке РПЛ, это положительный результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1), который прошел 15 сентября.

— На самом деле мы во втором тайме получше выглядели, — приводит слова Живоглядова «Известия». — Так что очевидно, что наиграли как минимум на ничью. Во всяком случае значительно прибавили по сравнению с первым таймом. Наша игра стала гораздо лучше. Помимо этого удалось реализовать один из моментов, которые у нас были. Ну и хорошо. Считаю этот результат положительным — все-таки взяли в Москве ничью в матче с «Динамо». Я доволен. Можно ехать домой на домашнюю серию.

— А общим результатом после восьми туров чемпионата довольны?

— Ну конечно, это же положительный результат. Мы находимся в первой десятке. Но надо не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Шаг за шагом — никто не отменял того, что нужно добиваться еще большего.

«Пари НН» после восьми туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков.

Источник: https://iz.ru/1575503/aleksei-fomin/legko-s-nami-ne-budet-nikomu
Дмитрий Живоглядов
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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