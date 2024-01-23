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Сегодня, 15:14

Жоаозиньо назвал Россию своим домом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Сочи» и «Краснодара» Жоаозиньо признался, что считает Россию своим домом.

«Где мне комфортнее жить: в России или Бразилии? По уровню комфорта все одинаково. В России мне было удобно жить в каждом городе. Краснодар, Сочи, Москва и любой другой российский город комфортабельные для меня и каждого. Какой-то разницы с Бразилией нет, для меня Россия такой же дом. Просто на первой родине тропическая погода и море круглый год. А так одинаково люблю и Россию, и Бразилию», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

35-летний футболист выступает за «Новоризонтино» с лета прошлого года. Он провел 5 матчей за бразильский клуб. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.

Источник: https://sport24.ru/football/news-614437-zhoaozino-ya-odinakovo-lyublyu-i-rossiyu-i-braziliyu-rossiya-moy-dom
Жоаозиньо
Футбол
РПЛ
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