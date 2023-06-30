Жоаозиньо рассказал, что продолжает тренироваться вместе с «Сочи»: «Хотелось бы остаться в России»

Экс-полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о возможном возвращении в Бразилию.

«Пока что продолжаю тренироваться вместе с «Сочи». Предложений от российских клубов сейчас нет. Возвращение в Бразилию? Хотелось бы остаться в России», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний футболист выступал за сочинцев с 2020 года. Всего он провел 74 матча в составе «Сочи», отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

Также футболист играл за такие российские команды, как «Динамо» и «Краснодар». В августе 2016 года бразилец получил паспорт РФ.