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Сегодня, 12:50

Жоаозиньо: «Буду очень рад, если «Краснодар» станет чемпионом!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке «быков» и «Зенита».

«Последние 7-8 лет «Краснодар» показывает хороший футбол. Все привыкли, что «Зенит» на первом месте. Но в «Краснодаре» сейчас реально хорошая команда. Игроки стараются, у них отличный тренер. Для меня это не новость. Надеюсь, что они удержат свое преимущество до конца сезона. Буду очень рад, если «Краснодар» станет чемпионом!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Жоаозиньо
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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