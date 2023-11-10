Жоаозиньо: «Буду очень рад, если «Краснодар» станет чемпионом!»

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке «быков» и «Зенита».

«Последние 7-8 лет «Краснодар» показывает хороший футбол. Все привыкли, что «Зенит» на первом месте. Но в «Краснодаре» сейчас реально хорошая команда. Игроки стараются, у них отличный тренер. Для меня это не новость. Надеюсь, что они удержат свое преимущество до конца сезона. Буду очень рад, если «Краснодар» станет чемпионом!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.