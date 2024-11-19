Жоаозиньо: «Сантос — лучший левый защитник лиги с тех пор, как приехал в Россию. Он был бы очень полезен для сборной»

Бывший игрок «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо в комментарии «СЭ» высказался о получении российского гражданства бразильским защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Сантос — лучший левый защитник лиги, с тех пор как приехал в Россию. Игрок отличного качества, который может играть и на других позициях. Он был бы очень полезен для сборной России», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

30-летний Сантос получил гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.