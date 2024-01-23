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РПЛ

Сегодня, 07:06

Жоаозиньо заявил, что готов вернуться в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо признался, что не против вернуться в РПЛ.

«В ближайшее время я могу расторгнуть контракт с «Новоризантино», потому что получаю мало игровой практики. Пока не задумывался о завершении карьеры, у меня еще полно сил, чтобы играть в футбол. Возвращение в Россию? Если будет предложение от российского клуба, то обязательно его рассмотрю», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

35-летний футболист выступает за «Новоризонтино» с лета прошлого года. Он провел 5 матчей за бразильский клуб. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.

Источник: Sport24
Жоаозиньо
Футбол
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