Жоаозиньо заявил, что готов вернуться в Россию

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо признался, что не против вернуться в РПЛ.

«В ближайшее время я могу расторгнуть контракт с «Новоризантино», потому что получаю мало игровой практики. Пока не задумывался о завершении карьеры, у меня еще полно сил, чтобы играть в футбол. Возвращение в Россию? Если будет предложение от российского клуба, то обязательно его рассмотрю», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

35-летний футболист выступает за «Новоризонтино» с лета прошлого года. Он провел 5 матчей за бразильский клуб. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.