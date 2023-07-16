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Сегодня, 14:19

Жоаозиньо заявил, что не ведет переговоров с бразильскими клубами

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал «СЭ» о цели визита в Бразилию. Ранее в социальной сети он тепло попрощался с Россией и поблагодарил болельщиков.

«Я могу продолжить карьеру в Бразилии? Я пока не знаю, где продолжу карьеру. В данный момент я в Бразилии, но я не веду переговоры с какой-то командой здесь. Я просто приехал домой, пока буду здесь. Не знаю, что будет в будущем», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.

Жоаозиньо
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Сочи
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