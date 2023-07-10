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Сегодня, 19:36

Жоаозиньо заявил, что пока не получал предложений от клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо рассказал о планах на будущее.

«Пока все тихо — нет ни одного предложения ни из Европы, ни из Бразилии, ни даже из России. Сейчас провожу время с семьей, тренируюсь и пытаюсь держать себя в отличной форме. Жду все возможные предложения. Приоритет — РПЛ, в России я уже давно. Где предложат хорошие условия, там и буду готов рассмотреть это предложение и пойти в ту или иную команду», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний футболист выступал за сочинцев с 2020 года. Всего он провел 74 матча в составе «Сочи», отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

Также футболист играл за такие российские команды, как «Динамо» и «Краснодар». В августе 2016 года бразилец получил паспорт РФ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-10-zhoaozino-ya-uzhe-davno-v-rossii-zhdu-predlozheniy-iz-rpl-poka-ne-postupalo-ni-odnogo
Жоаозиньо
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