Агент Фернандеса: «За 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио»

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, высказался о его уровне игры в чемпионате России.

«За последние 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио Фернандес», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

В декабре 2022 года 32-летний защитник подписался на годичную аренду в «Интернасьонал» с согласия ЦСКА. Ранее его агент сообщал, что Фернандес через год может вернуться в московскую команду.

Бразильский футболист выступал за «армейцев» с 2012 года, за это время он провел за красно-синих 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач во всех турнирах.