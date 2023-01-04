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Сегодня, 14:38

Агент Фернандеса: «За 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, высказался о его уровне игры в чемпионате России.

«За последние 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио Фернандес», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

В декабре 2022 года 32-летний защитник подписался на годичную аренду в «Интернасьонал» с согласия ЦСКА. Ранее его агент сообщал, что Фернандес через год может вернуться в московскую команду.

Бразильский футболист выступал за «армейцев» с 2012 года, за это время он провел за красно-синих 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fernandesa-za-10-let-v-rpl-ne-by-lo-zashhitnika-sil-nee-chem-mario/
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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