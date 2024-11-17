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Моуринью о победе «Фенербахче» над «Зенитом»: «Счастлив и горжусь своими игроками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью подвел итоги товарищеского матча против «Зенита» (2:1).

«Я счастлив и очень горжусь своими игроками. Футболисты с постоянной игровой практикой показали, что они действительно суперпрофессионалы. Те, кто получал мало игрового времени, также выступили хорошо. Мне жаль, что я не могу дать им то, что они заслуживают, потому что они заслуживают большего. Мы считаем, что проявили уважение к нашим болельщикам, которые пришли на стадион, и сыграли матч наилучшим образом.

Когда мы готовились к этой игре, у нас было всего 9 футболистов. Мы старались собрать команду из имеющихся футболистов. Вчера мы работали по этой системе на тренировке, и игроки отлично реализовали ее на поле. Я доволен так же, как и после победы, которую мы одержали в матче лиги», — приводит слова Моуринью официальный сайт турецкого клуба.

«Фенербахче» на своем поле победил «Зенит» в пятницу, 15 ноября. По голу забили Дженк Тосун и Мюнир-Левент Мерджан. Единственный мяч российского клуба записал на свой счет Александр Ерохин.

 

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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