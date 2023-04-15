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Клотет: «Мы неплохо начали встречу, и физически, и ментально были готовы к матчу»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об игре своей команды в матче 23-го утра чемпионата России против «Спартака» (1:2).

— Мы неплохо начали встречу, и физически, и ментально были готовы к матчу. Первый тайм получился сложным. Можно сказать, результат к перерыву нас шокировал. Но команда продолжала фокусироваться на игре. Мы поговорили в раздевалке. Во втором тайме «Спартак» в основном контрактовал, мы же оборонялись хорошо. В каких-то моментах мы доминировали. В конце добавили. Очков не заработали, но ушли с поля с высоко поднятой головой.

— После игры камеры выхватили ваш акцентированный плевок в сторону арбитра. Вы недовольны судейством или результатом?

— Знаете, я плохо помню этот момент. Но точно ничего не было адресовано арбитру. Я был зол после матча. Но официальные лица матча делают свою работу — что тут сказать. Я ничего против них не имел. То, что мы проиграли, не полностью вина команды, но в том числе наша. Мы будем прибавлять и действовать лучше.

— Можете пояснить жест, который вы показали судье, за который он вас удалил?

— Не знаю, о чем вы говорите. Это его решение. Я не хочу это объяснять или говорить об этом. Фокусируюсь на футболе. Случилось то, что случилось

«Торпедо» находится на 16 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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