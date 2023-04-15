Клотет: «Я не променял бы свою команду на «Спартак»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что не променял бы свою команду на «Спартак».

— Согласны с тем, что «Торпедо» ниже классом, чем «Спартак»? Классная команда, сумев спастись от двух пенальти, на волне успеха развила бы успех. Вам же это не удалось.

— У «Спартака» состав дороже, больше денег, которые они могут тратить, у них выше класс... Но у нас было, что им противопоставить: играть командно, с душой, выкладываться. И несмотря на то, что в «Спартаке» много сильных индивидуальностей, наша сила — в командной игре. Я не променял бы свою команду на «Спартак». Потому что как тренер я восхищен своими футболистами. Мы проигрывали 0:2 к перерыву, получили три пенальти в свои ворота, находимся в самом низу таблицы... И после перерыва мы вышли и показали отличную игру.

Нужно время, чтобы выстроить игру. И хотя матчей не так много осталось, мы будем прибавлять от игры к игре. И я более счастлив игрой сегодня, хотя мы и проиграли, чем победой над «Факелом».

— Были ли у вас случаи, когда в одном тайме три пенальти назначались в пользу оной команды?

— Нет, никогда такого не было в моей тренерской практике. И сколько матчей я не смотрел, такого не помню...

— В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Химками», а оба тренера — и вы, и Талалаев — будете смотреть игру с трибуны.

— Важно, что игроки будут биться. У нас хорошее взаимопонимание. Ребятам надо быть на поле командой — не важно, кто будет на скамейке. Выбора нет, надо биться за результат.