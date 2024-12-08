Жуков назвал четыре клуба, которые будут бороться со «Спартаком» за чемпионство

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал конкурентов столичного клуба в борьбе за чемпионство.

«Зенит» дважды на своем поле уступил — результат, безусловно, неожиданный. Тем более проиграли командам не из лидирующей группы. Что ж, у всех клубов бывают такие периоды — то спады, то подъемы. Вон у «Локомотива» тоже есть проблем, «Краснодар» не так стабилен и уверен. Это открывает возможности перед «Спартаком». Думаю, за чемпионство эти четыре команды и будут бороться. Возможно, «Динамо» еще подтянется», — сказал Жуков «ВсеПроСпорт».

«Спартак» с 37 очками после 18 туров занимает третье место в таблице РПЛ.