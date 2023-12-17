Жуков назвал Кассьерру и Сперцяна лучшими игроками РПЛ в 2023 году

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» выбрал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

«По моему мнению, игрок года РПЛ — Кассьерра, он все-таки наш лучший бомбардир. Но мне еще нравится Сперцян. Вот эта парочка — лучшие в нашей лиге в этом году», — сказал Жуков «СЭ».

26-летний нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ перед уходом на зимнюю паузу. Футболист забил 14 голов в 16 матчах чемпионата России.

23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.