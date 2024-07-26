Жуков назвал маловероятной борьбу «Спартака» за первое место в РПЛ

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, какое место красно-белые могут занять по итогам сезона РПЛ-2024/25.

«Цели? «Спартак» вряд ли навяжет борьбу за первое место. А вот попадание в тройку призеров будет достойным результатом. Хотя надежды мало, особенно учитывая нынешнюю игру команды», — сказал Жуков «СЭ».

В 1-м туре «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с «Химками». Встреча пройдет 28 июля.