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Сегодня, 17:00

Жуков назвал маловероятной борьбу «Спартака» за первое место в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, какое место красно-белые могут занять по итогам сезона РПЛ-2024/25.

«Цели? «Спартак» вряд ли навяжет борьбу за первое место. А вот попадание в тройку призеров будет достойным результатом. Хотя надежды мало, особенно учитывая нынешнюю игру команды», — сказал Жуков «СЭ».

В 1-м туре «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с «Химками». Встреча пройдет 28 июля.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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