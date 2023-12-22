Жуков назвал самый запоминающийся матч в 2023 году

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» выбрал самый запоминающийся матч РПЛ в 2023 году.

«Самый запоминающийся матч — «Спартак» в гостях у «Балтики». Запомнился он тем, что было не видно ни футболистов, ни мяча. Необычно», — сказал Жуков «СЭ».

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» прошел 25 ноября и закончился победой красно-белых (0:2).

После 18 туров «Спартак» расположился на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ с 30 очками, «Балтика» — на 15-м месте с 13 баллами.