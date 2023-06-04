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Сегодня, 16:00

Жуков назвал Семака лучшим тренером РПЛ, а Малкома — лучшим игроком

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» выбрал лучшего тренера РПЛ.

«Лучший тренер сезона — тренер-чемпион. Конечно же, Семак», — сказал Жуков «СЭ».

Жуков также выбрал лучшего игрока чемпионата.

«Выбрать лучшего игрока сложно. Думаю, признают Малкома как лучшего бомбардира», — добавил Жуков.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Малком в завершившемся сезоне РПЛ забил 23 гола в 28 матчах. Вторым стал нападающий «Спартака» Квинси Промес (20 голов), третьим — форвард ЦСКА Федор Чалов (19).

Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Александр Жуков
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