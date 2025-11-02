Жуков назвал ужасной игру «Спартака»: «Смотреть это — мучение. Очередной потерянный сезон»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ. «Спартак» как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютная невнятная игра в нападении. Смотреть это — мучение для всех болельщиков «Спартака». И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет», — сказал Жуков «СЭ». «Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками. Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака» Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

oiv1vio Умные люди при любой власти востребованы и живут вполне нормально. А вот дураки вечно ждут "хорошую" власть, но никогда её не дожидаются. Хотя, может ты приведёшь пример хорошей власти для тебя и тебе подобных? 04.11.2025

FAB2856 Это точно! Но есть власть, которая нравится только дебилам! 03.11.2025

oiv1vio Нет власти, которая понравится нытикам. Причём в любой стране. 03.11.2025

Илья858 У слова "ужасно" нет превосходных степеней. Не бывает "очень ужасно" или "не очень ужасно". 03.11.2025

Darkman79 Джику еще тот чудила)))Бабичу до того же Жиго никогда не дорасти.И вообще сегодня был один защитник на поле,это Ву 02.11.2025

Сергей Кузнецов Прав! 02.11.2025

spartsmen а у людей уже 30 сезонов жизни потеряно с этой властью. этим жуковым, правда, футбол как-то ближе к тельцу. 02.11.2025

hattabych Все ошибаются. Но с Бабичем и Джику оборона надежней. 02.11.2025

rashton22 да ладно,всё верно сказал. Защиты уже много лет нет. А атаки сегодня не было. Дойдут до штрафной и всё... не знают, что делать, игра не поставлена. Где работа тренера? 02.11.2025

Den211 можно подумать что когда играли Бабич и даже Дуарте все было отлично. Но Станкович даже это разрушил 02.11.2025

hattabych Невнятный лепет Жукова. Как будто не знает, что сразу два основных ц.з. травмированны. А если сердце не выдерживает, пусть женский футбол смотрит. Наши дамы как раз выиграли чемпионат. 02.11.2025