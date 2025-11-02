Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

2 ноября, 22:21

Жуков назвал ужасной игру «Спартака»: «Смотреть это — мучение. Очередной потерянный сезон»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«Спартак» как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютная невнятная игра в нападении. Смотреть это — мучение для всех болельщиков «Спартака». И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет», — сказал Жуков «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Ву&nbsp;и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября.Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

19

  • spartsmen

    русофобчик ты, оивовоиво. так как любой фашист - всегда русофоб. когда мозг слабенький, оивовиовои, то ты не понимаешь смысла написанного. а потом обижаешься, когда тебя в него тыкают мордой.

    04.11.2025

  • oiv1vio

    соси гoвно, русофобчик

    04.11.2025

  • spartsmen

    шо такое, усипусинька, при власти присосался к херу и считаешь себя умным? а тебя никто за ум не ценит, только за способность сосать? ну, терпи. такой ум требует жертв :)

    04.11.2025

  • oiv1vio

    ты гoвно

    04.11.2025

  • spartsmen

    а "ужаснейше" подойдёт? :)

    04.11.2025

  • spartsmen

    а вот сегрегация (погугли, что это, фашистик недозрелый) даже в пукинской рашке под запретом :))

    04.11.2025

  • spartsmen

    уровень умозаключений у тебя явно на высоте. отрицательной. как рост здешней экономики.

    04.11.2025

  • oiv1vio

    Умные люди при любой власти востребованы и живут вполне нормально. А вот дураки вечно ждут "хорошую" власть, но никогда её не дожидаются. Хотя, может ты приведёшь пример хорошей власти для тебя и тебе подобных?

    04.11.2025

  • FAB2856

    Это точно! Но есть власть, которая нравится только дебилам!

    03.11.2025

  • oiv1vio

    Нет власти, которая понравится нытикам. Причём в любой стране.

    03.11.2025

  • Илья858

    У слова "ужасно" нет превосходных степеней. Не бывает "очень ужасно" или "не очень ужасно".

    03.11.2025

  • Darkman79

    Джику еще тот чудила)))Бабичу до того же Жиго никогда не дорасти.И вообще сегодня был один защитник на поле,это Ву

    02.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Прав!

    02.11.2025

  • spartsmen

    а у людей уже 30 сезонов жизни потеряно с этой властью. этим жуковым, правда, футбол как-то ближе к тельцу.

    02.11.2025

  • hattabych

    Все ошибаются. Но с Бабичем и Джику оборона надежней.

    02.11.2025

  • rashton22

    да ладно,всё верно сказал. Защиты уже много лет нет. А атаки сегодня не было. Дойдут до штрафной и всё... не знают, что делать, игра не поставлена. Где работа тренера?

    02.11.2025

  • Den211

    можно подумать что когда играли Бабич и даже Дуарте все было отлично. Но Станкович даже это разрушил

    02.11.2025

  • hattabych

    Невнятный лепет Жукова. Как будто не знает, что сразу два основных ц.з. травмированны. А если сердце не выдерживает, пусть женский футбол смотрит. Наши дамы как раз выиграли чемпионат.

    02.11.2025

  • 555 555

    Ну намекни там наверху,чтобы завязывали... Или кишка тонка...

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя