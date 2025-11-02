2 ноября, 22:21
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.
«Спартак» как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютная невнятная игра в нападении. Смотреть это — мучение для всех болельщиков «Спартака». И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет», — сказал Жуков «СЭ».
«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.
spartsmen
русофобчик ты, оивовоиво. так как любой фашист - всегда русофоб. когда мозг слабенький, оивовиовои, то ты не понимаешь смысла написанного. а потом обижаешься, когда тебя в него тыкают мордой.
04.11.2025
oiv1vio
соси гoвно, русофобчик
04.11.2025
spartsmen
шо такое, усипусинька, при власти присосался к херу и считаешь себя умным? а тебя никто за ум не ценит, только за способность сосать? ну, терпи. такой ум требует жертв :)
04.11.2025
oiv1vio
ты гoвно
04.11.2025
spartsmen
а "ужаснейше" подойдёт? :)
04.11.2025
spartsmen
а вот сегрегация (погугли, что это, фашистик недозрелый) даже в пукинской рашке под запретом :))
04.11.2025
spartsmen
уровень умозаключений у тебя явно на высоте. отрицательной. как рост здешней экономики.
04.11.2025
oiv1vio
Умные люди при любой власти востребованы и живут вполне нормально. А вот дураки вечно ждут "хорошую" власть, но никогда её не дожидаются. Хотя, может ты приведёшь пример хорошей власти для тебя и тебе подобных?
04.11.2025
FAB2856
Это точно! Но есть власть, которая нравится только дебилам!
03.11.2025
oiv1vio
Нет власти, которая понравится нытикам. Причём в любой стране.
03.11.2025
Илья858
У слова "ужасно" нет превосходных степеней. Не бывает "очень ужасно" или "не очень ужасно".
03.11.2025
Darkman79
Джику еще тот чудила)))Бабичу до того же Жиго никогда не дорасти.И вообще сегодня был один защитник на поле,это Ву
02.11.2025
Сергей Кузнецов
Прав!
02.11.2025
spartsmen
а у людей уже 30 сезонов жизни потеряно с этой властью. этим жуковым, правда, футбол как-то ближе к тельцу.
02.11.2025
hattabych
Все ошибаются. Но с Бабичем и Джику оборона надежней.
02.11.2025
rashton22
да ладно,всё верно сказал. Защиты уже много лет нет. А атаки сегодня не было. Дойдут до штрафной и всё... не знают, что делать, игра не поставлена. Где работа тренера?
02.11.2025
Den211
можно подумать что когда играли Бабич и даже Дуарте все было отлично. Но Станкович даже это разрушил
02.11.2025
hattabych
Невнятный лепет Жукова. Как будто не знает, что сразу два основных ц.з. травмированны. А если сердце не выдерживает, пусть женский футбол смотрит. Наши дамы как раз выиграли чемпионат.
02.11.2025
555 555
Ну намекни там наверху,чтобы завязывали... Или кишка тонка...
02.11.2025