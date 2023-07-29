Жуков не считает переход Фернандеса в «Зенит» предательством

Заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Фернандес, конечно, был значимым игроком ЦСКА, но все равно ничего страшного в его переходе в «Зенит» не вижу, хоть я и немного удивился, когда услышал об этом. Клубы стараются усиливаться. Это нормально. Не считаю это предательством. Видимо, там условия предложили получше. Таков футбольный мир. Вон, Мбаппе, бедный, куда только его ни сватали: и в «Реал», и в Саудовскую Аравию», — сказал Жуков «СЭ».

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.