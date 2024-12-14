Жуков о «Спартаке»: «Сейчас все великолепно! Команда показывает лучшую игру!»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в сезоне-2024/25.

«Год успешно завершается для «Спартака». Начало сезона было не очень — набирали форму. Сейчас — все великолепно. На сегодняшний день команда показывает лучшую игру. Да, наверное, лучше бы продолжать играть, но что поделаешь — зимний перерыв», — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.