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Сегодня, 14:00

Жуков считает, что «Спартак» должен был убирать Абаскаля в зимнюю паузу

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Надо было раньше убирать Абаскаля, перед зимней паузой. Но уж лучше поздно, чем никогда. Его деятельность привела к полному разладу. Комбинационной и атакующей игры нет. Думаю, что и Слишкович это временная кандидатура. Будем ждать нового главного тренера», — сказал Жуков «СЭ».

35-летний тренер возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Гильермо Абаскаль
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