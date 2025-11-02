Жуков считает, что «Спартак» должен был увольнять Станковича несколько месяцев назад: «Это для всех очевидно»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков ответил «СЭ» на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

«Пора ли менять Станковича? Несколько месяцев назад было пора. Это для всех очевидно давным-давно. Про психи Деяна не интересно говорить, одно и тоже. Он нервирует, это передается команде. Послушал слова Деяна после матча. Опять у него судьи виноваты в поражении. Это звучит как анекдот, как будто он игры не видел», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Ахматом».