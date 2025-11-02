Жуков считает, что «Спартак» должен был увольнять Станковича несколько месяцев назад: «Это для всех очевидно»

2 ноября, 23:20
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков ответил «СЭ» на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.
«Пора ли менять Станковича? Несколько месяцев назад было пора. Это для всех очевидно давным-давно. Про психи Деяна не интересно говорить, одно и тоже. Он нервирует, это передается команде. Послушал слова Деяна после матча. Опять у него судьи виноваты в поражении. Это звучит как анекдот, как будто он игры не видел», — сказал Жуков «СЭ».
«Спартак» идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Ахматом».
руслан магомедов
чмарташка да какая тебе разница. Газпром все выкупил и даже твою чмартагу. Вздернись.
03.11.2025
руслан магомедов
Нет , даянка -цыган очень хорош на бровке(жаль что его никто не от...фигачил). Всем в РПЛ на руку что оно там скачет и скандалит.!!!!!!!!!!
03.11.2025
Adiоs Amigos R
Лукойл живёт своей особой жизнью...
03.11.2025
Федот
Как? Чем больше сумма прописью, тем приятней пилить!
03.11.2025
James Gang
Гнать этого лысыго шарлатана ссаными тряпками!
03.11.2025
Sergey Mikhaylov
Есть хоть один адекватный в секте
03.11.2025
avp1960
Мне лично безразлично, что сказал Деян.. Он как тренер слабоват и не потянет любую иную команду..
03.11.2025
555 555
Просто, в своё время ненадо было переподписывать контракт со Станковичем. Надо было дождаться окончания первого соглашения и посмотреть на результаты команды.
02.11.2025
555 555
Деян сказал,что когда забивали первый ияч,то было нарушение на Мартинсе. Он не сказал,что в поражении виноваты судьи. жуков передёргивает. Ну впрочем для власти имущих это в порядке вещей.
02.11.2025
avp1960
К сожалению Жуков прав..
02.11.2025