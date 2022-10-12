Жуков считает, что «Спартак» начал играть лучше после смены руководства

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Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением об игре красно-белых.
«После смены руководства «Спартак» стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте. Может ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту»? Один раз в этом сезоне уже обыграли. Наверное, по составу пока вряд ли. Но по желанию бороться, энтузиазму — да», — приводит ТАСС слова Жукова.
22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». После этой сделки Леонид Федун покинул состав акционеров и пост президента клуба.
Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 12 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования