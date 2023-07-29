Жуков считает, что «Спартак» нуждается еще в одном нападающем и центральном защитнике

Заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением по поводу трансферной политики красно-белых.

«Нужен центральный защитник. И, мне кажется, в нападение еще нужен кто-то. Потому что Бальде смотрится не очень, не забивной он. Над трансферами надо работать. Средняя линия укомплектована, там достаточно игроков, даже с запасом. А вот центр защиты и нападение нуждаются в пополнении. История с «Зенитом» и Эраковичем? Это футбольный мир. Каждый старается заполучить себе получше игрока», — сказал Жуков «СЭ».

Экс-защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович этим летом мог перейти в «Спартак». По итогу игрок оказался в «Зените». Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».

Ранее «СЭ» стало известно, почему защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес отказался от перехода в «Спартак».