Жуков считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА за толчок Маркиньоса

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе арбитра Кирилла Левникова в матче 26-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (1:2).

«Были спорные моменты в дерби. В первом эпизоде в штрафной площади ЦСКА с участием Маркиньоса и Облякова, когда судья Левников не поставил пенальти. Мне показалось, что был толчок не в плечо, а в спину бразильцу. Кажется, что в этом случае должен был быть пенальти», — сказал Жуков «СЭ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков.