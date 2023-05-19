Жуков считает, что уход Николсона будет не большой потерей для «Спартака»

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением о возможном уходе из московского клуба форварда Шамара Николсона.

«Уход Николсона? Это будет не большой потерей, как и другие неудачные трансферы команды. Дуарте себя ничем не проявил», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

17 мая стало известно о том, что Николсоном интересуются клубы Азии и Ближнего Востока.

Николсон выступает за красно-белых с 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.