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Сегодня, 13:01

Жуков: «В матче с ЦСКА у «Спартака» последняя надежда на серебро, будут биться!»

Алина Савинова
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Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

«У «Спартака» последняя надежда на «серебро», будут биться! Весной не очень себя показывают, но я надеюсь, что в принципиальном матче выйдут в другом настроении. Трудно сказать, с чем связан спад. Возможно, с травмами и чехардой в составе. Мы, болельщики «Спартака», верим в победу нашей команды над ЦСКА. Абаскаль в первой части сезона проводил хорошую работу, но во второй части неудачно поработал. Конечно, если не займут третье место — это будет провалом. В этом сезоне, к сожалению, не удалось побороться за Кубок России», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром на игру назначен Сергей Карасев.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-zhukov-match-protiv-cska-poslednyaya-nadezhda-spartaka-na-serebro-252237/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Жуков
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