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Сегодня, 22:30

Жуков о поражении от «Крыльев Советов»: «Спартак» произвел жалкое впечатление»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Фото ФК «Крылья Советов»
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Думаю, ни один человек не сможет ни понять, ни объяснить замены Абаскаля. Да дело и не в них. «Спартак» выглядел настолько бледно на фоне «Крылышек» — организованной команды, которая билась за победу. Красно-белые произвели просто жалкое впечатление. Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин. Игорь Витальевич сделал из команды без звезд коллектив, который идет в лидирующей группе и так играет. Этому можно только позавидовать», — сказал Жуков «СЭ».

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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