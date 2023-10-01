Жуков о поражении от «Крыльев Советов»: «Спартак» произвел жалкое впечатление»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Думаю, ни один человек не сможет ни понять, ни объяснить замены Абаскаля. Да дело и не в них. «Спартак» выглядел настолько бледно на фоне «Крылышек» — организованной команды, которая билась за победу. Красно-белые произвели просто жалкое впечатление. Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин. Игорь Витальевич сделал из команды без звезд коллектив, который идет в лидирующей группе и так играет. Этому можно только позавидовать», — сказал Жуков «СЭ».

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.