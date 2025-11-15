Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Жулин заявил о невозможности смотреть отдельные футбольные матчи РПЛ без пива

Микеле Антонов
Корреспондент

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Возвращение пива на российские стадионы — хорошая идея. Без пива иногда какие-то матчи и смотреть невозможно! Скучно? Почему надо пиво запрещать. Во всех странах мира люди сидят с пивом, ничего не происходит. Если бы пришел на футбол, я мог бы выпить бокальчик пива. Почему нет?» — сказал Жулин «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

10

  • Динамов

    Пиво тут не при чём - пока в России вместо футбола коррупционная подделка, РПЛ лучше просто не смотреть вовсе. А за публичную АГИТАЦИЮ пить пиво и водку надо вообще расстреливать!

    15.11.2025

  • Millwall82

    анекдот от Аршавина "Приезжаем в сборную, сидит хмурый Канчельскис. Спрашиваем ты чего? Да ребро говорит сломано. Как так? Да вчера с таксистом пьяный подрался"(с)

    15.11.2025

  • Millwall82

    ради сна можно и такое посмотреть, да еще и походить на Зенит-2 (когда Радим тренил), зрелище - унылое. Я бы такое запрещал. Но только тогда можно сказать, что видел весь российский футбол)

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Этот алкаш давно без водки жить не может

    15.11.2025

  • Sergey Sparker

    Мазохист?

    15.11.2025

  • алекс

    лучше самогон,он забористее и надежнее насчёт здоровья.

    15.11.2025

  • DemolisherAjax

    На многие матчи нельзя смотреть и без водки :)

    15.11.2025

  • Врн36

    И не только без пива

    15.11.2025

  • frunt 2

    Многие матчи рпл можно показывать в детских садах в тихий час в качестве снотворного.

    15.11.2025

  • Millwall82

    ахахаха) ты еще пердив с втордивом не смотрел. Отличный релакс для сна. Да под комментирование Ильи Казакова. На 15 минуте уже вырубает. Настолько отвратительное, что даже хорошо.

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    Александр Жулин
    Читайте также
    В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
    В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
    Популярное видео
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя