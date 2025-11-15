Жулин заявил о невозможности смотреть отдельные футбольные матчи РПЛ без пива

Сегодня, 16:50
Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.
«Возвращение пива на российские стадионы — хорошая идея. Без пива иногда какие-то матчи и смотреть невозможно! Скучно? Почему надо пиво запрещать. Во всех странах мира люди сидят с пивом, ничего не происходит. Если бы пришел на футбол, я мог бы выпить бокальчик пива. Почему нет?» — сказал Жулин «СЭ».
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
Динамов
Пиво тут не при чём - пока в России вместо футбола коррупционная подделка, РПЛ лучше просто не смотреть вовсе. А за публичную АГИТАЦИЮ пить пиво и водку надо вообще расстреливать!
15.11.2025
Millwall82
анекдот от Аршавина "Приезжаем в сборную, сидит хмурый Канчельскис. Спрашиваем ты чего? Да ребро говорит сломано. Как так? Да вчера с таксистом пьяный подрался"(с)
15.11.2025
Millwall82
ради сна можно и такое посмотреть, да еще и походить на Зенит-2 (когда Радим тренил), зрелище - унылое. Я бы такое запрещал. Но только тогда можно сказать, что видел весь российский футбол)
15.11.2025
Симон Вирсаладзе
Этот алкаш давно без водки жить не может
15.11.2025
Sergey Sparker
Мазохист?
15.11.2025
алекс
лучше самогон,он забористее и надежнее насчёт здоровья.
15.11.2025
DemolisherAjax
На многие матчи нельзя смотреть и без водки :)
15.11.2025
Врн36
И не только без пива
15.11.2025
frunt 2
Многие матчи рпл можно показывать в детских садах в тихий час в качестве снотворного.
15.11.2025
Millwall82
ахахаха) ты еще пердив с втордивом не смотрел. Отличный релакс для сна. Да под комментирование Ильи Казакова. На 15 минуте уже вырубает. Настолько отвратительное, что даже хорошо.
15.11.2025