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Сегодня, 18:12

Журавель рассказал, как Адвокат выгнал его из гостиницы Варшавы на Евро-2012

Алина Савинова
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Тележурналист Тимур Журавель сравнил голландских тренеров Дика Адвоката и Гуса Хиддинка.

«Это очень разные тренеры, несмотря на то, что оба голландцы. У меня с Адвокатом, скорее, негативный опыт общения, с Хиддинком — позитивный. Мне кажется, Хиддинк — более позитивный «дядька», он не «негативит», всегда умел разрядить обстановку. У меня на Евро 2012 года был случай с Адвокатом в гостинице Варшавы. Мы сели записывать интервью с вратарем Малафеевым, договорившись предварительно с пресс-атташе сборной. И вдруг зашел Адвокат. Он начал кричать, рвать и метать, выгнал меня из гостиницы, «напихал» Малафееву. Я думаю: «Ты чего творишь? Зачем? Ну даже если тебе что-то не нравится, можно это урегулировать без таких эмоций». А Дик просто кипел как чайник! У Хиддинка таких моментов не было», — приводит «РБ Спорт» слова тележурналиста.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством петербургская команда становилась чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Гус Хиддинк привел сборную Россию к бронзовым медалям на чемпионате Европы 2008 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/timur-zhuravel-advokat-vy-gnal-menya-iz-gostinitsy-rval-i-metal-iz-za-togo-chto-ya-sel-zapisy-vat-interv-yu/
Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
Дик Адвокат
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