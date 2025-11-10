Журналист Ахмадов хотел по-мужски ответить Станковичу

Журналист Адам Ахмадов рассказал, что хотел по-мужски ответить главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу во время флеш-интервью после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата». «С первых секунд хотелось ответить. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где-то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что, если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто-то другой так себя бы не вел. Да, он был жестким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет десять назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел», — цитирует Ахмадова matchtv.ru. «Зачем вы провоцируете? Чего вы хотите?» Новый срыв Станковича — теперь наорал на журналиста после победы над «Ахматом» 9 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» (2:1). После матча главный тренер «Спартака» Станкович был недоволен вопросами журналиста и повысил на него голос во время флеш-интервью. Он обвинил Ахмадова в намеренной провокации.

Олег 70 свинье слова не давали))) 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov Это уже было, придумай что-то более смешное) 11.11.2025

Saiga-спринтер Соплю анальную всморкни .. что-б в пусто-черепушке хоть чтой-то бултыхалося. 11.11.2025

Dmitriy Nekrasov Живи долго, дедушка. Сморкай, пердай и внюхай, как ты любишь. Без таких клоунов, как ты, этот форум превратится в занудство. 11.11.2025

Saiga-спринтер Тобе соплюн, энтого мало .. подвертайси на вид .. есчо получишь 11.11.2025

Dmitriy Nekrasov Кроме сморкни, пердни и внюхи, ты ещё что-то умеешь)))? 11.11.2025

planet-satgate Вся Наша жизнь... ДУРР-ДОМ!!!!! 11.11.2025

Эстебан Хватит чушь молоть, г-да твердолобые спартачи, ничего особо провокационного Ахмадов не спрашивал. Истина заключается в том, что Станкович и без того по жизни хам отпетый, а теперь из кожи вон лезет чтобы как можно быстрее нарваться на увольнение. Но сам в отставку точно не подаст, ему неустойку терять никак нельзя, он за копейку удавится. 11.11.2025

Веравалер сам нахамил, а теперь, оказывается, он еще и "сдерживался"... 10.11.2025

spartsmen а этот журнашлюх знает, что такое "мужчина"? похвально. 10.11.2025

rashton22 блин. ну и дебил, сайгак этот. Таким надо здесь не давать слова. 10.11.2025

rashton22 а по существу сказать нечего? Смешной. Защищать этого типа джигита , сына гор ? Ну ну, есть за что , так скажите, а сидеть тут , ехидничать, как баба, не надо. 10.11.2025

rashton22 Ну это же Кавказ, там свои правила, там законы не работают так, как должны. Намеренно провоцировал тренера и делает вид. что тот вдруг ни с того ни с сего повёл так себя возмутительно, бедного журналиста чуть не послал, лукавит, что сам мол ничего такого и не хотел. Хотя сам и есть настоящее быдло. Полагаю, такое поведение журналиста не должно остаться безнаказанным. В нормальной жизни. 10.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР Овцее6ы на СРАЧ_ТВ - это журналист...:joy::joy::joy: Понабрали чучмеков по объявлению в Газпром....:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: 10.11.2025

HodorVor ответил бы по мужски, но макияж и маникюр не хотел испортить 10.11.2025

spar001 после драки кулаками не машут... 10.11.2025

Mike101 Уваж. корреспондент вы не в жёлтой прессе работаете и не на Собчак, поэтому вопросы надо задавать учитывая специфику спортивную, а не провакационные вопросы. 10.11.2025

С детства за Уралмаш! Деян, один приходи. Мы тоже одни придем))) 10.11.2025

Lars Berger Грёбаная провокашка, а не журналист... 10.11.2025

Victor S Вот и всё, что нужно знать о "журналистах" матч тв. Горные бараны, которые считают что за слова они могут кого-то там подтянуть. Их не интересует футбол, им интересны скандалы. 10.11.2025

555 555 Вот толко хотелка пропала. 10.11.2025

Saiga-спринтер Соплю всморкнул. Теперича пёрдни.. и внюхни 10.11.2025

rac135 Шакалы, как крысы их сила в количестве. 10.11.2025

rac135 Это была не выходка а проплаченное покущение 10.11.2025

Dmitriy Nekrasov Есть))). Я иногда смеюсь до слёз)) 10.11.2025

Москвич1985 И это есть. Может, Деяну накатить, как в свое время Олегу Ивановичу в 2001 на Кубке содружества, и стать добрым и спокойным?))))) Шутка. 10.11.2025

Валерий Малов Это у Сайги-то есть чувство юмора ?! 10.11.2025

Валерий Малов Настоящий джигит, но журналист никакой! 10.11.2025

Dmitriy Nekrasov Ну вот, что и требовалось доказать. Ты просто быдло, хоть и с чувством юмора. Так что не говори на других то, что применимо к тебе. 10.11.2025

Олег 70 хэх-свинки за своего психопата горой встали))а еще рассуждают про адекватность...))) 10.11.2025

welkom1111 Оно абсолютный дебил!... С ЧЕМ там спорить.. 10.11.2025

welkom1111 Такие, как Ахмадов и иже с ним изо всех сил и поддерживают Станковича "на взводе"!... Он главный объект всех нападок(бывает, что и заслуженно)... Но других трогать-ни-ни!...И все довольны... 10.11.2025

Saiga-спринтер Соплю всморкнул? .. теперича - сдрызднесь 10.11.2025

oleg ves так он же не работник - он чех 10.11.2025

Роман Жеребцов Если это чмо , что интервью брало журналист ,тогда как низко вы пали товарищи писаки!!! на сколько я понимаю спортивный журналист должен интересоваться тактикой , заменами, схемами и т д но не как каким то трепом возле матча . Не только среди русских дибилы бывают ,но и среди чеченцев... 10.11.2025

Igor Alexandrov чем дольше этот отмороженный цыган будет рулить спартачами ,тем лучше-бардак будет продолжаться...:laughing: 10.11.2025

Gordon То есть "журналист" сказал, что он "по-мужски" ответил бы тренеру. Который, кстати, ничего дурного ему не сказал. И этот "журналист" до сих пор работает 10.11.2025

Кот Заголовок: "Журналист Ахмадов хотел по-мужски ответить Станковичу". ---------------------------- Хотел бы - ответил. А так получилось почти, как в той присказке — "Кароче, Станкович, вечером на площадь приходи один ! Мы тоже одни придём..." 10.11.2025

Artorixus А вообще тоследовало и наподдать как следует этому лысому дяде. Уже совсем зарвался, кидается на всех аки цепной пёс. 10.11.2025

Dmitriy Nekrasov Помню отвратительную выходку Бериши - прыжок двумя ногами вперед в течническую зону Спартака прямо в тренера Абаскаля. Так потом, несмотря даже на конкретный пункт в правилах, его не удалили. Матчи в Грозном, а теперь и интервью - они особенные, к сожалению. 10.11.2025

Dmitriy Nekrasov Ну ты, блин, герой! Прилетай в Москву и иди поправляй.. памперс в своих штанах. Хватает ещё наглости кого-то быдлом называть. 10.11.2025

Dmitriy Nekrasov А лучше бы человек 5 10.11.2025

korkodil Ну если бы он с коллегой вдвоем интервью брали, то точно бы по-мужски решили вопрос. :slight_smile: 10.11.2025

Москвич1985 "Мы не можем устраивать мордобой". Этого еще не хватало) Много чего было в РПЛ: и зрители выбегали, срывали матч, и конфликты тренеров. Но вот драки тренера с журналистом еще не было. Ахмадов прав, что не стал отвечать "по-мужски", но теперь вроде за это оправдывается. Обычно оправдываются за то, что не сдержались, а тут обратная ситуация. Станович тоже повел себя нетипично: не помню, чтобы тренер выигравшей команды был так растревожен. Ну Деян видимо давно на взводе, что конечно печально... 10.11.2025

Келофин Шавка на то и тявкалка,что только гавкает.Мужик дело делает,а не языком работает. 10.11.2025

Philip Future А что он спросил у Станковича ? 10.11.2025

Saiga-спринтер Микрофоны всегда от той компании, с которой заключен договор со стороны РФС. Журналисты со своими микрофонами не ходят на пресс-конференции. 10.11.2025

WGF А микрофон он держал с логотипом Матч тв, а не Грозный ТВ. 10.11.2025

Friendship07 .."сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев.." - правильные слова, от чеченца их слышать - дорогОго стОит! 10.11.2025

Saiga-спринтер Ты соплюнь, откель есчо пуки пустил .. сдрызднесь. 10.11.2025

Saiga-спринтер Журналист из Грозного и представлял местную прессу. Причем тут якобы Матч-ТВ? 10.11.2025

hattabysh Оторви свой зад от дивана, да попробуй поправить... тебя, кстати, есть кому в больничке то навещать?) 10.11.2025

hovawart645 Деян прав тут на все 100. Задавай мужские вопросы, а не грозись вдогонку. 10.11.2025

hattabysh Хотел по мужски ответить, но только повторял: большое спасибо, мы закончили, я ничего не хочу))) 10.11.2025

Saiga-спринтер Быдло-колхозному Стакановичу давно нужно поправить физию .. посредством отправки в травматологию. Может хоть так скудные остатки мозговых извилин встанут на место. 10.11.2025

Adiоs Amigos R :rofl::rofl::rofl: 10.11.2025

Timka1401 Чтобы отвечать «по-мужски», нужно быть мужчиной , а не провокатором , как баба. Как обезьяна ведет себя Горное ЧМО! 10.11.2025

Бен Ричардс За такие агрессивные слова уважающий себя телеканал должен немедленно увольнять своего работника. Но не этот. 10.11.2025

Станислав на Матч ТВ не осталось журналистов, только провокаторы 10.11.2025