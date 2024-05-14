Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Журналист AS Эспина: «Интерес «Атлетико» может быть правдой. Тюкавин очень хорош»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о том, что «Атлетико» интересуется форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Первый спорт».

«Я думаю, это может быть правдой. «Атлетико» на данный момент действительно ищет нападающего — судя по тому, что я сейчас читаю об этом парне, похоже, он очень хорош. Мне кажется, что переход игрока сборной России в топ-клуб ла лиги возможен», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
«Пари НН» может напрямую отправиться в первую лигу, а «Сочи» спастись
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
«Известия» опубликовали кадры стрельбы возле ТЦ «Сити Молл» в Петербурге
Макрон заявил о планах Парижа в ближайшее время поставить Киеву новое оружие
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник «Сочи» Марсело Алвес: «Мы полностью контролировали игру с «Пари НН»

Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа: «Рост Роши в тактическом плане был поразительным»