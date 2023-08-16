Журналист Бородин: «Слова Слуцкого меня задели»

Сегодня, 17:50
Корреспондент Виталий Бородин прокомментировал слова бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в свой адрес после инцидента с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
«Слова Слуцкого меня задели. Он сказал в мой адрес «дебил». Я удивился этим словам. Я удивился, что он говорил, будто я подходил к Дзюбе несколько раз, спрашивал, уходит ли Баринов. Это не я спрашивал. Меня эти слова задели. Он тренировал сборную России, ЦСКА. Мне кажется, что говорить такие слова неправильно. Он не был в стрессовой ситуации, он находился на передаче. Слуцкий мог как-то подготовиться, изучить все. Но мы видели, что он наврал, это можно назвать клеветой. Еще и оскорбление», — приводит «РБ Спорт» слова Бородина.
После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. 16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента.
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1
|Краснодар
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|8-1
|12
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
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3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
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7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
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11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
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12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
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Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
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Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
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Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -