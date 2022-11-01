Журналист Corriere dellо Sport рассказал, при каком условии Ваноли может возобновить работу в «Спартаке»

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Журналист Corriere dellо Sport Массимилиано Мартини ответил на вопрос, сможет ли бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли вернуться в московский клуб.
«Ваноли в настоящее время без контракта. Для меня странно, почему после титула в «Спартаке» он не нашел для себя клуб. Прошлым летом Ваноли был близок, чтобы возглавить «Палермо» из Серии Б, но сделка так и не состоялась.
Ваноли заявил, что хочет вернуться в Россию? Да, читал это интервью в переводе. Однако в передаче его слов есть одна неточность. Паоло заявил, что приветствовал бы возвращение в Россию и в «Спартак», но только в том случае, если стабилизируется международная обстановка», — цитирует Мартини Sport24.
Ранее Ваноли рассказал «СЭ», что не исключает своего возвращения в «Спартак». 50-летний специалист возглавлял московский клуб с 2021 по 2022 год.
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Основные источники исследования