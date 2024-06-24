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Сегодня, 16:55

Журналист De Telegraaf Каптейнс: «В Нидерландах пока ничего не известно о возвращении Промеса в Россию»

Руслан Минаев
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Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Здесь, в Нидерландах, пока ничего не известно о возвращении Промеса в Россию. На данный момент об этом никто не писал. Считаю ли это возможным? Не знаю, но теоретически возможно все», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

По информации Legalbet, в ближайшее время нападающий «Спартака» вернется в Россию. Вопрос решался на уровне министерств двух государств.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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