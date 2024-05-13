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Сегодня, 14:59

Журналист De Telegraaf Каптейнс: «Промес точно не сидит в Дубае на хлебе и воде»

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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что ситуация с экстрадицией Квинси Промеса из Дубая пока не развивается.

«В последние недели в Голландии нет никаких новостей про Промеса, его адвокаты хранят молчание и не дают никаких комментариев прессе. Он все еще находится в заключении в Дубае, ожидает экстрадиции. Не думаю, что условия содержания там совсем ужасные, но, конечно, не идут ни в какое сравнение с шикарным отелем, где Квинси отбывал домашний арест. Но он точно не питается только водой и хлебом. Что касается будущего, то здесь все зависит только от Эмиратов. Нидерланды запросили экстрадицию, и теперь все в руках той стороны», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

32-летний Промес в Нидерландах приговорен к 7,5 года лишения свободы по двум уголовным делам. Футболист был арестован в аэропорту Дубая в начале года во время сборов московского «Спартака». В первой части сезона Квинси Промес провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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