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Сегодня, 11:36

Журналист De Telegraaf Каптейнс заявил, что Промес не вернется в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Нидерландский журналист Ерун Каптейнс рассказал, что думает о будущем экс-вингера «Спартака» Квинси Промеса. Он на данный момент находится в ОАЭ и ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

«Вернется ли Промес в «Спартак»? Я думаю, что не вернется. После тюрьмы он будет не в форме и вряд ли сможет продолжить профессиональную карьеру», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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