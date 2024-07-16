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Сегодня, 11:46

Журналист De Telegraaf Каптейнс — о Промесе: «Ностальгирует по футбольной жизни»

Зарина Халимхонова
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Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

Ранее футболист опубликовал в соцсетях два видео в футболке «Спартака» с эмодзи в виде скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.

«Думаю, он скорее ностальгирует по футбольной жизни, чем намекает на возвращение в «Спартак». Но об этом ничего не слышал» — сказал Каптейнс «СЭ».

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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