Журналист De Telegraaf Каптейнс — о Промесе: «Ностальгирует по футбольной жизни»

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

Ранее футболист опубликовал в соцсетях два видео в футболке «Спартака» с эмодзи в виде скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.

«Думаю, он скорее ностальгирует по футбольной жизни, чем намекает на возвращение в «Спартак». Но об этом ничего не слышал» — сказал Каптейнс «СЭ».

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.