Бразильский журналист: «В «Зенит» перейдет один из самых больших талантов Бразилии»

Бразильский журналист Фабио Алейшо в интервью «СЭ» оценил уровень полузащитника «Коринтианса» Ду Кейроса, который летом присоединится к «Зениту»

— Летом к «Зениту» присоединится 23-летний полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос.

— Думаю, он станет заменой Мантуану, который летом уйдет. Они в принципе в какой-то степени похожи. Правда, Мантуан больше заточен на атаку. Ду Кейрос — это скорее «восьмерка». Но нужно сказать и еще об одном решении российского клуба.

— Каком?

— «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Это очень талантливый парень! Тренируется с основой. Вместе с Ренаном он сейчас будет играть в молодежном чемпионате Южной Америки. Играет в основном с краю. Вингер. Считаю, после Эндрика из «Палмейраса», которого купил «Реал», Педро — самый перспективный форвард Бразилии.

— Ничего себе.

— Да. Так что «Зенит» поступил очень мудро. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет. То есть через два года. Надо отдать должное питерскому клубу. Юри Алберто не хочет возвращаться в Россию, но «Зенит» вместо него получил Ренана, Кейроса. Мантуан пока остается. Более чем достойная сделка. Кроме того, питерцы получили право на покупку большущего таланта — Педро.

— Почему Мантуан так и не стал пока игроком основы «Зенита»?

— Нельзя сказать, что он провалился. Мантуан забил голы ЦСКА, «Динамо», картины точно не испортил. Но в «Зените» весьма высокая конкуренция. Клаудиньо, Малком, Кузяев, Сергеев, Кассьерра, Мостовой... Возможно, где-то оказался не готов, что будут такие соперники за место в составе. Понятно, что Мантуан пока не дотягивает до уровня Малкома и Клаудиньо, чтобы постоянно выходить в старте.