Сегодня, 14:03
Журналист Фабио Алейшо прокомментировал готовящиеся переходы защитников «Атлетико Паранаэнсе» Келвена и «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба в ЦСКА.
«Для ЦСКА это усиление. И Келвен, и Капишаба — типичные бразильские латерали, которые очень хорошо выступают в атаке. Будет интересно посмотреть, как они смогут помочь команде. Если говорить о защите, то это уже другой вопрос. Мы знаем, что бразильские латерали не так хороши в обороне. Но для меня интересен факт, что у ЦСКА в зоне обороны будут все бразильцы: Келвен, Роша, Мойзес и Капишаба. Думаю, что такого мы никогда не видели в России. Даже удивлен, что ЦСКА смог взять таких игроков. Интересно на них посмотреть и на их адаптацию», — приводит слова Алейшо «Чемпионат».
По данным СМИ, Келвен был продан ЦСКА за 4,5 миллиона евро. 22-летний футболист играл за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В сезоне-2023 бразилец провел за клуб 42 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.
Капишаба должен прилететь в Москву на этой неделе. В минувшем сезоне 26-летний бразилец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 41 матче «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -