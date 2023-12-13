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Сегодня, 19:15

Журналист AS: «Главная проблема российских футболистов — огромные зарплаты в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина заявил, что главная проблема российских футболистов — большие зарплаты в РПЛ.

«На мой взгляд, российские футболисты востребованы в Европе, за ними следят, наблюдают. Но их главная проблема — огромные зарплаты в РПЛ. Многие игроки, получая предложения из средней европейской команды, даже не задумываются о профессиональном развитии, о переходе в топовую лигу. Все потому, что в России они заработают намного больше. Но сейчас, в период отстранения, переходов стало больше, потому что российские футболисты хотят играть в крупных турнирах. Это естественно. Думаю, теперь талантливые россияне будут все чаще следовать примеру того же Захаряна, который перешел в «Реал Сосьедад» и получает практику в Лиге чемпионов», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

На данный момент в европейских чемпионатах Россию представляют Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
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