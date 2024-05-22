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Сегодня, 03:31

Немецкий журналист: «Сперцяна знают в Германии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист немецкого телеканала SPORT1 Константин Экнер прокомментировал информацию о возможном переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в дортмундскую «Боруссию».

«Сперцяна знают в Германии, ранее несколько команд хотели его приобрести. Что касается Дортмунда, то на данный момент ничего серьезного. Об этом мало говорят сейчас», — цитирует «РБ Спорт» Экнера.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с южным клубом рассчитан до лета 2026 года.

Эдуард Сперцян. Transfermarkt: Сперцян может заменить Ройса в «Боруссии»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nemetskij-zhurnalist-e-kner-o-spertsyane-znayut-v-germanii/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Краснодар
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