Норвежский журналист: «Переход Норманна в «Динамо» повлияет на его будущее в сборной»

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал возможный переход полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в «Динамо».

«Возможный переход Матиаса Норманна в московское «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии. Такое решение Матиаса Норманна очень неожиданно и, вероятно, повлияет на его будущее в сборной Норвегии. Считают ли предателем Норманна в Норвегии? Нет, мы не используем такие слова. Думаю, Норманна ждет та же учесть, что и шведских хоккеистов, которые приняли решение остаться играть в КХЛ», — приводит слова Сальтведта Sport24.

3 сентября «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

В текущем сезоне Норманн пока не сыграл ни одного матча за «Ростов».

Прошедший сезон 26-летний игрок провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.