Журналист Пено рассказал, что во Франции мало кто обсуждал срыв трансфера Изидора

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Журналист L'Equipe Эрве Пено прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в «Лион».
«Как к этому относятся во Франции? Каких-то особых обсуждений не было, ведь Изидора 15 дней назад сильно ударили по колену, поэтому переход не состоялся. Так что никаких интересных диалогов по этому событию среди экспертов и болельщиков не было», — приводит слов Пено «РБ Спорт».
СМИ сообщали, что французский клуб отказался от трансфера футболиста из-за травмы.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Изидора в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
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